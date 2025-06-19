В Костанае появится современный жилой и образовательный комплекс для студентов и специалистов

К строительству объекта компания приступила в 2023 году. В настоящее время все строительные работы полностью завершены. Объект готовится к вводу в эксплуатацию, который запланирован на август 2025 года. Девятиэтажное кирпичное здание общей площадью более 13,5 тысячи квадратных метров рассчитано на проживание от 250 до 300 человек. В кампусе предусмотрены 71 семейная комната, 60 студенческих и 20 комнат для временного размещения иногородних и иностранных партнеров компании. Жилые помещения оснащены отдельными жилыми зонами, кухнями и санузлами, что создаёт комфортные условия для проживания и повседневной жизни.

Фото: Allur

В общежитии предусмотрена необходимая инфраструктура для комфортного проживания и развития: компьютерный класс, библиотека, тренажерный зал, медпункт и прачечная. На прилегающей территории планируется создание спортивных объектов: футбольного и баскетбольного полей, беговых дорожек, зон для занятий workout и площадок для настольного тенниса.

Проект полностью финансируется за счёт собственных средств Группы компаний Allur. Объем инвестиций на текущем этапе превысил 2,1 млрд тенге. Реализация кампуса является частью стратегии компании по развитию кадрового потенциала и укреплению производственной экосистемы региона.

На следующем этапе планируется дальнейшее развитие территории: строительство второго жилого корпуса, детского сада на 260 мест, а также дополнительных спортивных и общественных объектов, что позволит расширить функциональные возможности кампуса.

Allur Campus станет частью инфраструктуры региона, обеспечивая условия для подготовки специалистов и их проживания.