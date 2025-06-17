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    14:40, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    В Костанае переименовали три улицы и один парк

    Депутаты Костанайского областного маслихата на внеочередной сессии поддержали инициативу о переименовании ряда городских объектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Костанай
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    В июне 2023 года городским маслихатом были одобрены предложения о новых названиях для нескольких улиц и одного парка. Вопрос рассматривался на республиканском уровне, и после частичного одобрения комиссии снова вернулся в Костанай.

    Согласно принятому решению – парку по улице Гашека присвоено имя «Ұлы Дала», улица Уральская переименована в улицу Шақшақ Жәнібек батыр, улица Дзержинского – в улицу Сағадата Нұрмағамбетова и улица Железнодорожная – в улицу Бертрана Рубинштейна.

    Ранее стало известно, что некоторым улицам в Алатау присвоят новые названия.

    Теги:
    Маслихат Переименование Регионы Костанайская область Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
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