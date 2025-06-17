14:40, 17 Июнь 2025 | GMT +5
В Костанае переименовали три улицы и один парк
Депутаты Костанайского областного маслихата на внеочередной сессии поддержали инициативу о переименовании ряда городских объектов, передает корреспондент агентства Kazinform.
В июне 2023 года городским маслихатом были одобрены предложения о новых названиях для нескольких улиц и одного парка. Вопрос рассматривался на республиканском уровне, и после частичного одобрения комиссии снова вернулся в Костанай.
Согласно принятому решению – парку по улице Гашека присвоено имя «Ұлы Дала», улица Уральская переименована в улицу Шақшақ Жәнібек батыр, улица Дзержинского – в улицу Сағадата Нұрмағамбетова и улица Железнодорожная – в улицу Бертрана Рубинштейна.
Ранее стало известно, что некоторым улицам в Алатау присвоят новые названия.