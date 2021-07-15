В Костанае более полутора тысяч семей обеспечены жильем с начала года

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — За годы реализации госпрограммы «Нұрлы жер» в Костанайской области жильем обеспечены более 13 тысяч семей, а с начала года свой дом обрели 1,7 тысяч семей. Об этом сообщил в своём Instagram-аккаунте аким региона Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области провел совещание по вопросу реализации проектов в рамках госпрограммы «Нұрлы жер».

«На реализацию государственной программы жилищно-коммунального развития на текущий год выделено 22,9 млрд тенге. За время реализации государственной программы «Нұрлы жер» с 2017 по 2020 годы построено около 1278,8 тысяч квадратных метров, что позволило обеспечить жильем порядка 13,1 тысяч семей. За 1 полугодие текущего года построено 225,7 тысяч квадратных метров и обеспечено жильем порядка 1,7 тысяч семей»,- сообщил А. Мухамбетов.

Глава региона отмечает, что госпрограмма «Нұрлы жер» также в дальнейшем позволит каждому казахстанцу решать жилищный вопрос в зависимости от своего уровня дохода.

«Только в текущем году в рамках государственных программ запланировано 449 тысяч квадратных метров жилья, а это порядка 4,5 тысяч квартир»,- добавил он.

По итогам совещания Архимед Мухамбетов поручил руководителю управления строительства, архитектуры и градостроительства, акимам городов Костанай и Рудный и директорам подрядных организаций завершить строительно-монтажные работы в полном объёме, обеспечить ввод в эксплуатацию объектов согласно графика, а также взять на контроль качество выполнения работ.