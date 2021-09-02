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В Косшы до конца года планируют ввести новую школу на 2400 мест

2 Сентября 2021 00:50
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В Косшы до конца года планируют ввести новую школу на 2400 мест

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Косшы Акмолинской области до конца 2021 года планируется ввести новую школу на 2400 ученических мест при двухсменном обучении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова в Facebook.

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Как сообщалось ранее, 1 сентября, в День знаний, глава МОН посетил среднюю школу № 2 в г. Косшы.

Как отметил глава ведомства, это одна из самых проблемных школ в регионе. В этой школе в первый класс 1 сентября пошли более 600 детей. Алфавитный порядок 1-ых классов доходит до буквы «Ы». Это при том, что количество ученических мест рассчитано на 1200 школьников. Учебный процесс организован в три смены.

Именно эту проблему в своем Послании 1 сентября 2021 года озвучил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Как отметил Президент, в связи с урбанизацией и ростом рождаемости к 2025 году дополнительная потребность составит порядка 1 млн ученических мест. Для решения данной задачи в этом году планируется открыть 200 новых школ. А до 2025 года перед нами совместно с акиматами поставлена задача построить 1000 школ по всей стране.

«Что касается решения проблемы переполненности школ в городе Косшы Акмолинской области, то до конца 2021 года там планируется ввести новую школу на 2400 ученических мест при двухсменном обучении. А в следующем году будет введена еще одна школа, также рассчитанная при двухсменном обучении на 2400 школьников. Кроме того, планируется построить еще несколько школ в указанном городе до 2023 года», - сообщил министр.

Как подчеркнул глава МОН, работа по строительству школ должна вестись во всех регионах с опережающими темпами. Акиматам необходимо заранее резервировать земельные участки для строительства школ и обеспечить их исключительно целевое использование.
МОН РК для обеспечения общественного мониторинга за ходом строительства школ и исполнения поручения Президента готовится специальный информационный портал, где можно будет увидеть, в каких населённых пунктах будут построены школы, текущее положение и ход строительства.
»Необходимо понимать, что для качественного образования, комфортных и безопасных условий прежде всего необходимо обеспечить материально-техническую базу и соответствующие санитарным нормам условия для обучения«, - подчеркнул министр.

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#Акмолинская область   #Образование   #МОН  
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