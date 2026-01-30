РУ
телерадиокомплекс президента РК
    05:44, 30 Январь 2026

    В Корее представили энергоэффективные вывески из фитопланктона вместо печатных

    Южнокорейский производитель электроники Samsung начинает глобальные продажи коммерческого цветного дисплея на электронных чернилах, изготовленного из биоматериалов, сообщает Kazinform со ссылкой на Yonhap.

    Фото: Samsung

    13-дюймовый дисплей отличается ультратонким корпусом толщиной 17,9 миллиметра и весит 0,9 килограмма вместе с батареей. Устройство использует технологию цифровых чернил и потребляет минимум энергии, что делает его практичной альтернативой традиционным печатным вывескам.

    Управление дисплеем происходит через мобильное приложение — отдельный пульт не требуется. Особенность устройства в том, что при неизменном изображении оно вообще не расходует энергию.

    В производстве использована биосмола на основе фитопланктона. По словам вице-президента Samsung Ким Хён Дже, это демонстрирует стремление компании развивать не только технологии дисплеев, но и материалы для их создания.

    Согласно данным аналитической компании Omdia, Samsung занимает 36,2% рынка цифровых вывесок по итогам третьего квартала 2025 года.

    Сара Болат
    Сара Болат
    Автор
