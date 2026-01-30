В Корее представили энергоэффективные вывески из фитопланктона вместо печатных

13-дюймовый дисплей отличается ультратонким корпусом толщиной 17,9 миллиметра и весит 0,9 килограмма вместе с батареей. Устройство использует технологию цифровых чернил и потребляет минимум энергии, что делает его практичной альтернативой традиционным печатным вывескам.

Управление дисплеем происходит через мобильное приложение — отдельный пульт не требуется. Особенность устройства в том, что при неизменном изображении оно вообще не расходует энергию.

В производстве использована биосмола на основе фитопланктона. По словам вице-президента Samsung Ким Хён Дже, это демонстрирует стремление компании развивать не только технологии дисплеев, но и материалы для их создания.

Согласно данным аналитической компании Omdia, Samsung занимает 36,2% рынка цифровых вывесок по итогам третьего квартала 2025 года.