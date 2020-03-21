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В контакт-центре Open Almaty начали работать психологи
21 Марта 2020 11:05
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В контакт-центре Open Almaty 1308 при городском штабе начали работать психологи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Психологи из медицинских организаций города начали работать с 21 марта. Составлен график работы в две смены: с 8 утра до полуночи», - сообщили в пресс-службе акимата.
На сегодня в стране подтверждены 52 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 28 случаев, городе Караганда - два случая.
Ранее сообщалось, что в Алматы выявлено 10 очагов COVID-19. Все зоны взяты под контроль.
Ключевые слова: Алматы, Социальная поддержка, Общество, Коронавирус в РК,
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