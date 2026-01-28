В Конституции Казахстана предлагают усилить гарантии права на жизнь

Как отметил Артур Ластаев в эфире телеканала Jibek joly, ключевой вопрос заключается в самой природе прав человека. В международном праве они традиционно делятся на абсолютные и не абсолютные. Последние допускают ограничения со стороны государства – в интересах общественного порядка, государственной безопасности или защиты прав других граждан. Абсолютные же права не подлежат никаким ограничениям.

– Если коротко, то не абсолютные права подлежат различным рестрикциям. Все это четко прописано в международных стандартах. В мировой практике право на жизнь не всегда абсолютно. Потому что, как вы знаете, в некоторых странах допускается смертная казнь, например, или автоназия. Казахстан же взял на себя обязательство полностью исключить из национального законодательства, а именно из уголовного кодекса, высшую меру наказания в виде смертной казни, – сказал омбудсмен.

После этого, отметил он, последовали внутригосударственные процедуры по имплементации международных обязательств. И в 2022 году в стране полностью исключили смертную казнь из Конституции и из Уголовного кодекса. С этого момента право на жизнь стало абсолютным. При этом, по его словам, международные обязательства государства в части защиты права на жизнь включают сразу два компонента.

– Когда государство берет на себя международное обязательство по обеспечению или гарантированию права на жизнь, оно одновременно берет на себя два вида обязательств. Это негативные обязательства – когда государство отказывается от активных действий, связанных с лишением человека права на жизнь. И позитивные обязательства – когда речь идет о том, что государство будет преследовать преступников, но таким образом, чтобы не лишать их права на жизнь, – пояснил он.

Именно поэтому, отметил Ластаев, фундаментальное право, не подлежащее никаким ограничениям, и называется абсолютным. Таким образом, по его словам, право на жизнь было максимально абсолютизировано, и комиссия поддержала данное предложение. Особое значение, по словам омбудсмена, имеет закрепление этой нормы именно в Конституции.

– Когда мы принимаем исторические поправки на уровне законов или кодексов, процедура одна. Но Конституцию изменить гораздо сложнее. Это серьёзный сигнал о том, что мы бесповоротно, эволюционным путем шли к этому более 25 лет и здесь застолбили свою политическую волю, придав ей юридический характер, – отметил А. Ластаев.

Он подчеркнул, что речь идет о политико-правовом решении, демонстрирующем неизменность курса государства.

– Мы показываем, что государство не намерено отказываться от этого курса в части, касающейся права на жизнь, и это решение является бесповоротным. Кроме того, мы взяли некоторые элементы из раздела правосудие и предложили имплементировать их в разделе, касающийся основных прав и свобод человека и гражданина, – добавил он.

Артур Ластаев подчеркнул, что правосудие – это процесс, это процедура. А эти нормы защищают не процедуру, они регулируют её во имя человека. И Конституция предоставляет фундаментальные гарантии не процессу и не суду, а человеку.