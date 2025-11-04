В конкурсе «Алтын сапа» появится номинация «Лучший проект цифрового развития»

Министерство торговли Республики Казахстан разработало проект приказа «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 9 октября 2006 года № 194 «О конкурсе на соискание премии Президента Республики Казахстан «Алтын сапа» и республиканском конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана».

Проект направлен на совершенствование системы национального признания отечественных производителей, повышение стандартов качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг, а также стимулирование внедрения инноваций и цифровых технологий в различные отрасли экономики.

В соответствии с положениями конкурса, его участники должны подтвердить высокое качество своей продукции или услуг за период не менее трех лет. Конкурс проводится по четырем основным номинациям:

— «Лучшее предприятие производственного назначения»;

— «Лучшее предприятие, выпускающее товары для населения»;

— «Лучшее предприятие, оказывающее услуги»;

— «Лучшее предприятие, выпускающее продовольственные товары и/или сельскохозяйственную продукцию».

В каждой номинации предусмотрено вручение трех премий среди субъектов малого, среднего и крупного бизнеса.

Для стимулирования инновационной деятельности и внедрения современных технологий учреждены специальные премии — «Лучший индустриальный проект», «Лучший инновационный проект», а также новая номинация «Лучший проект цифрового развития».

Введение последней связано с задачами, обозначенными в Послании Президента Республики Казахстан от 8 сентября 2025 года. Новая категория направлена на поддержку компаний, внедряющих цифровые решения, и на поощрение предприятий, достигших значимых результатов в цифровой трансформации производства, бизнеса и управления.

Учреждение этой номинации позволит выделить компании, вносящие практический вклад в развитие отечественных IT-технологий, повышение конкурентоспособности Казахстана и формирование национальной экосистемы цифровых инноваций.

Проект приказа размещен для публичного обсуждения на портале «Открытые НПА» с 4 ноября по 9 ноября 2025 года.