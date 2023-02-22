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В конце года уровень газоснабжения по стране составит 60% - Минэнерго

Автор:  
Серик Сабеков
22 Февраля 2023, 11:15
В конце года уровень газоснабжения по стране составит 60% - Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как осуществляется финансирование газификации в Казахстане, сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Финансирование генеральной схемы осуществляется за счет бюджетных средств, доходов национального оператора в сфере газа и газоснабжения, в лице АО «НК «QazaqGaz», и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан», - сказал Болат Акчулаков.

Министр также отметил, что увеличение финансирования проектов из бюджета позволило повысить уровень газоснабжения на 11% или дополнительно порядка 2,6 млн человек получили доступ к газу с 2018 года.

«В текущем году предусмотрено 73,9 млрд тенге на реализацию 76 проектов, которые позволят обеспечить газом 55 населенных пунктов с населением 160 тысяч человек. В конце 2023 года уровень газоснабжения по стране ожидается на уровне 60%», - добавил Болат Акчулаков.


Правительство РК   Экономика   Минэнерго РК   Газификация  
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