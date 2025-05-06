В Конаеве штрафы за нарушение чистоты превысили 3,5 млн тенге

В Алматинской области проходят мероприятия по наведению санитарного порядка и привлечению к ответственности за выброс мусора в неположенных местах.

Как сообщили в городском управлении полиции Конаева, только за неделю — с 21 по 27 апреля — инспекторами составлено 47 административных протоколов по статье 434-2 КоАП РК («Загрязнение мест общего пользования»). Сумма штрафов превысила 1 миллион 848 тысяч тенге.

Еще 111 нарушений зафиксировано по статье 505 КоАП РК («Нарушение правил благоустройства населённых пунктов, а также уничтожение и повреждение объектов инфраструктуры и зелёных насаждений»). По 20 случаям уже назначены штрафы на сумму 1 миллион 730 тысяч тенге.

— Несмотря на проводимую в черте города разъяснительную работу о необходимости соблюдения чистоты, число нарушителей остаетмя высоким, — отметили в полиции.

Напомним, ранее на встрече с общественностью города Шымкента Президент Касым-Жомарт Токаев напомнил о значении акции «Таза Қазақстан», которая за короткое время объединила всю страну и стала общенациональной.

В рамках участия в экофестивале «Таза Қазақстан» Глава государства совместно с экоактивистами посадил дерево на территории столичного парка «Жастар».