Мурат Боранбаев явился добровольно — Комитет по возврату активов

В ведомстве напомнили, что 20 октября 2022 года департаментом экономических расследований по г. Алматы зарегистрировано уголовное дело в отношении Мурата Боранбаева по факту хищения при запуске системы платных автопарковок в г. Алматы. Он был объявлен в розыск.

— 18 декабря 2024 года данное уголовное дело принято в производство Комитета. В результате добровольной явки разыскиваемый М. Боранбаев был задержан. На основании поступившего ходатайства М. Боранбаева, Комитетом, в соответствии со статьей 617-3 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан и статьей 25 Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов», заключено процессуальное соглашение о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов, — сообщили в Комитете.

Также отмечается, что постановлением Алмалинского районного суда г. Алматы от 28 февраля 2025 года М. Боранбаев освобожден от уголовной ответственности в связи с выполнением условий процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов, а также полным погашением ущерба, на основании статьи 67-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Напомним, Мурата Боранбаева объявили в розыск в июле 2022 года.