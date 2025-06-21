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    21:47, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Мурат Боранбаев явился добровольно — Комитет по возврату активов

    В Комитете по возврату активов Генеральной прокуратуры в ответе на официальный запрос агентства Kazinform сообщили о добровольной явке и задержании Мурата Боранбаева.

    Мурат Боранбаев
    Фото: qamqor.gov.kz

    В ведомстве напомнили, что 20 октября 2022 года департаментом экономических расследований по г. Алматы зарегистрировано уголовное дело в отношении Мурата Боранбаева по факту хищения при запуске системы платных автопарковок в г. Алматы. Он был объявлен в розыск.

    — 18 декабря 2024 года данное уголовное дело принято в производство Комитета. В результате добровольной явки разыскиваемый М. Боранбаев был задержан. На основании поступившего ходатайства М. Боранбаева, Комитетом, в соответствии со статьей 617-3 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан и статьей 25 Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов», заключено процессуальное соглашение о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов, — сообщили в Комитете.

    Также отмечается, что постановлением Алмалинского районного суда г. Алматы от 28 февраля 2025 года М. Боранбаев освобожден от уголовной ответственности в связи с выполнением условий процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов, а также полным погашением ущерба, на основании статьи 67-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

    Напомним, Мурата Боранбаева объявили в розыск в июле 2022 года.

    Теги:
    Генпрокуратура Возврат активов Алматы Задержания
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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