21 Июля 2022 16:26

Мурат Боранбаев объявлен в розыск

АЛМАТЫ КАЗИНФОРМ - Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу объявило в розыск бизнесмена Мурата Боранбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным на портале органов правовой статистики и специальных учетов, Боранбаев Мурат Советаевич родился 1 января 1970 года, гражданин РК.

Розыскное дело от 20 июля 2022 года зарегистрировано в Алматы. Органом, ведущим розыск, является департамент экономических расследований по городу Алматы.

Мурат Советаевич Боранбаев упоминается в СМИ как брат бизнесмена Кайрата Советаевича Боранбаева. Сообщалось, что он является генеральным директором ТОО «RR2».

Весной этого года были арестованы директор ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис» Марат Принбеков и Мухтар Базарбаев , директор ТОО «AlanParking», которое администрирует платные парковки Алматы.

Также взят под стражу Кайрат Боранбаев . В июне ему продлили арест.