Мурат Боранбаев объявлен в розыск
АЛМАТЫ КАЗИНФОРМ - Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу объявило в розыск бизнесмена Мурата Боранбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным на портале органов правовой статистики и специальных учетов, Боранбаев Мурат Советаевич родился 1 января 1970 года, гражданин РК.
Розыскное дело от 20 июля 2022 года зарегистрировано в Алматы. Органом, ведущим розыск, является департамент экономических расследований по городу Алматы.
Мурат Советаевич Боранбаев упоминается в СМИ как брат бизнесмена Кайрата Советаевича Боранбаева. Сообщалось, что он является генеральным директором ТОО «RR2».
Весной этого года были арестованы директор ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис» Марат Принбеков и Мухтар Базарбаев , директор ТОО «AlanParking», которое администрирует платные парковки Алматы.
Также взят под стражу Кайрат Боранбаев . В июне ему продлили арест.