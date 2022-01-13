В комендатуре Атырауской области опровергли слухи о пытках
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях распространяется сообщение о том, что из спортзала «Динамо» в Атырау «сделали пыточную» для участников митингов. Якобы в числе тех, кого пытают сотрудники правоохранительных органов, – блогеры, гражданские активисты и простые жители. Как сообщили в комендатуре Атырауской области, эта рассылка – фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.
«Комендантура Атырауской области сообщает, что информация, распространяемая в социальных сетях об избиениях граждан, участвовавших в массовых беспорядках, в спорткомплексе «Динамо» является недействительной. В случае потери близких или родственников просим обращаться к оператору 102 или по номеру 98-10-04», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В Департаменте полиции Атырауской области также напомнили о том, что статьей 274 УК РК предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложной информации.
- Ситуация стабилизирована: В Костанайской области прекратили работу 11 блокпостов
- МИОР внимательно отслеживает каждый случай задержания представителей СМИ
- Транспортные полицейские задержали 22-летнего мародера с крадеными вещами в Алматы
- В Атырау задержали грабивших алматинские магазины
- Обход жилых массивов производят полицейские в столице
- За сутки более 80 граждан нарушили комендантский час в Мангистауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана