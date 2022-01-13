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В комендатуре Атырауской области опровергли слухи о пытках

13 Января 2022 14:57
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В комендатуре Атырауской области опровергли слухи о пытках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях распространяется сообщение о том, что из спортзала «Динамо» в Атырау «сделали пыточную» для участников митингов. Якобы в числе тех, кого пытают сотрудники правоохранительных органов, – блогеры, гражданские активисты и простые жители. Как сообщили в комендатуре Атырауской области, эта рассылка – фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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«Комендантура Атырауской области сообщает, что информация, распространяемая в социальных сетях об избиениях граждан, участвовавших в массовых беспорядках, в спорткомплексе «Динамо» является недействительной. В случае потери близких или родственников просим обращаться к оператору 102 или по номеру 98-10-04», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Департаменте полиции Атырауской области также напомнили о том, что статьей 274 УК РК предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложной информации.


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#Атырауская область   #Фейки   #ЧП-2022  
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