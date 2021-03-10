В ком нуждается АПК страны: депутат назвал специальности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК Шамиль Осин озвучил причины безработицы на селе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рыночных условиях высокое значение для рынка труда и развития человеческого капитала имеет непрерывное совершенствование кадров во всех отраслях экономики как в городской, так и в сельской местности. Как показывает анализ, в Казахстане наблюдается все большая ориентация учебных заведений не на качественную, а на количественную сторону образования. Погоня за количеством приводит к увеличению специалистов не по востребованным в сельском хозяйстве специальностям, а «модным» специальностям, которые востребованы населением порой только согласно правилу «не отстать от других». К примеру, по данным местных исполнительных органов на 2019 и 2020 годы, 80% субъектов агропромышленного комплекса испытывают острую потребность в специалистах. Дефицит кадров ощущается в основном по таким специальностям, как: ученые-агрономы, ветеринарные врачи, инженеры-механики сельскохозяйственного производства, инженеры-технологи по переработке сельскохозяйственной продукции», - сказал Шамиль Осин в своем депзапросе на пленарном заседании Мажилиса.

Он считает, что подобная практика приводит к дисбалансу между имеющимися рабочими местами в сельском хозяйстве и профессионально подготовленной рабочей силой.

«Этот дисбаланс, в свою очередь, порождает безработицу на селе, которую приходится решать через систему переобучения. Таким образом, происходит двойная трата сил, времени и финансов на подготовку, а затем переобучение рабочей силы. Переподготовка и повышение квалификации кадров часто являются единственной возможностью трудоустройства сельских граждан. Однако такие навыки и знания со временем устаревают и становятся невостребованными. Это особенно актуально в условиях информационного общества, с ростом автоматизации труда и развитием экономики знаний. Кроме того, процессы подготовки и повышения квалификации сельского населения имеют ряд проблемных аспектов, в частности, в плане доступности образовательных услуг. Снижение профессионального уровня сельских тружеников, повышение финансовой неустойчивости сельскохозяйственных предприятий приводит к миграции населения из села и, как результат, к неэффективному межотраслевому перетоку капитала», - отметил депутат.

По его словам, сегодняшние реалии показали, что рынок труда требует особых профессиональных знаний и общего повышения квалификационного уровня.

«В связи с этим необходимо установить устойчивые связи между аграрным рынком труда и рынком образовательных услуг. Их обособленное функционирование приводит к неэффективности обоих», - заключил Ш. Осин.



