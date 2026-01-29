В Колумбии разбился самолет с конгрессменом на борту: 15 погибших
Небольшой самолет Beechcraft 1900 разбился в департаменте Норте-де-Сантандер на северо-востоке Колумбии. Все 15 человек на борту, включая экипаж, погибли, сообщает Kazinform со ссылкой на Xinhua.
Самолет, принадлежащий государственной авиакомпании Satena, выполнял внутренний рейс NSE 8849 по маршруту Кукута — Оканья. Последний контакт с диспетчерами состоялся в 11:54, через 12 минут после взлета в 11:42. Обломки нашли местные жители совместно с Национальной полицией, сообщает RTVC Noticias.
Колумбийское гражданское авиационное управление включило экстренные протоколы и развернуло единый штаб для расследования катастрофы.
По данным Associated Press, среди погибших были член Палаты представителей от Кататумбо 36-летний Дионес Кинтеро и социальный активист и кандидат в Конгресс Карлос Сальседо. Кинтеро был известен как защитник прав человека в проблемном пограничном регионе с Венесуэлой. Его партия, Partido de la U, выразила соболезнования, назвав его «преданным своему региону лидером с устойчивым стремлением служить людям».
Президент Колумбии Густаво Петро через социальные сети выразил скорбь и направил соболезнования семьям погибших.