В Колумбии разбился самолет с конгрессменом на борту: 15 погибших

Самолет, принадлежащий государственной авиакомпании Satena, выполнял внутренний рейс NSE 8849 по маршруту Кукута — Оканья. Последний контакт с диспетчерами состоялся в 11:54, через 12 минут после взлета в 11:42. Обломки нашли местные жители совместно с Национальной полицией, сообщает RTVC Noticias.

Колумбийское гражданское авиационное управление включило экстренные протоколы и развернуло единый штаб для расследования катастрофы.

По данным Associated Press, среди погибших были член Палаты представителей от Кататумбо 36-летний Дионес Кинтеро и социальный активист и кандидат в Конгресс Карлос Сальседо. Кинтеро был известен как защитник прав человека в проблемном пограничном регионе с Венесуэлой. Его партия, Partido de la U, выразила соболезнования, назвав его «преданным своему региону лидером с устойчивым стремлением служить людям».

Президент Колумбии Густаво Петро через социальные сети выразил скорбь и направил соболезнования семьям погибших.