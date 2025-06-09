В Колумбии произошло мощное землетрясение

Как сообщила Колумбийская геологическая служба, эпицентр подземных толчков находился в 17 километрах к северо-востоку от Паратебуэно на глубине 10 километров.

Землетрясение ощущалось на большей части территории страны. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «опустошительное».

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico — Boletín Actualizado 1, 08.06.2025, 08:08 hora local Magnitud 6.5, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Paratebueno — Cundinamarca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Sismo pic.twitter.com/aFfmNVD2ZH — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) June 8, 2025

Подземные толчки ощущались в столице страны Боготе, расположенной примерно в 100 километрах.

Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало. На фотографиях, размещенных в социальных сетях, изображены люди в Боготе, которые почувствовали толчки — некоторые покинули свои рабочие места в поисках убежища. Кадры из сельской местности свидетельствуют об отсутствии повреждений.

A esta hora #Sismo en Bogotá. Reporte desde un piso 20 pic.twitter.com/Pn55rRjhcc — Leslo PG (@leslopg) June 8, 2025

Колумбия расположена в Тихоокеанском огненном кольце — регионе, известном частой сейсмической и вулканической активностью.

Ранее сейсмологи из Геологической службы США (USGS) предупредили, что вероятность мощного землетрясения в Калифорнии — так называемого «Big One» — резко возросла.