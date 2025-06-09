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    21:28, 08 Июнь 2025 | GMT +5

    В Колумбии произошло мощное землетрясение

    В воскресенье в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,5, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

    В Колумбии произошло мощное землетрясение
    Фото: Servicio Geológico Colombiano

    Как сообщила Колумбийская геологическая служба, эпицентр подземных толчков находился в 17 километрах к северо-востоку от Паратебуэно на глубине 10 километров.

    Землетрясение ощущалось на большей части территории страны. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «опустошительное».

    Подземные толчки ощущались в столице страны Боготе, расположенной примерно в 100 километрах.

    Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало. На фотографиях, размещенных в социальных сетях, изображены люди в Боготе, которые почувствовали толчки — некоторые покинули свои рабочие места в поисках убежища. Кадры из сельской местности свидетельствуют об отсутствии повреждений.

    Колумбия расположена в Тихоокеанском огненном кольце — регионе, известном частой сейсмической и вулканической активностью.

    Ранее сейсмологи из Геологической службы США (USGS) предупредили, что вероятность мощного землетрясения в Калифорнии — так называемого «Big One» — резко возросла.

    Теги:
    Землетрясение Южная Америка Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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