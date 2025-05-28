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    10:18, 28 Май 2025 | GMT +5

    Катастрофическое землетрясение может случиться в Калифорнии

    Сейсмологи из Геологической службы США (USGS) предупреждают: вероятность мощного землетрясения в Калифорнии — так называемого «Big One» — резко возросла. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    Калифорния
    Фото: BILD

    Накануне только за одну ночь у побережья Северной Калифорнии произошло семь подземных толчков, пять из которых — с интервалом в несколько минут. Жертв и разрушений не зафиксировано, но специалисты считают это тревожным сигналом.

    По словам Сары Минсон из USGS, вероятность того, что «Big One» ударит по Сан-Франциско до 2055 года, составляет уже 72%. В течение следующих 30 лет, по ее словам, «более чем вероятно», что в Северной Калифорнии произойдет землетрясение магнитудой 6,7 или выше. Некоторые эксперты полагают, что это может произойти еще раньше — уже до 2032 года.

    Особое беспокойство у специалистов вызывает разлом Сан-Андреас протяженностью почти 1300 километров, который проходит через весь регион залива Сан-Франциско.

    Именно здесь, считают ученые, может произойти следующее катастрофическое землетрясение. Последнее крупное сотрясение около Сан-Франциско — Лома-Приета в 1989 году — унесло жизни 63 человек, пострадали почти четыре тысячи жителей.

    Ранее сообщалось, что подземные толчки ощутили в Капал-Арасане, область Жетысу.

    Теги:
    Землетрясение Мировые новости США
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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