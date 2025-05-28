Катастрофическое землетрясение может случиться в Калифорнии

Накануне только за одну ночь у побережья Северной Калифорнии произошло семь подземных толчков, пять из которых — с интервалом в несколько минут. Жертв и разрушений не зафиксировано, но специалисты считают это тревожным сигналом.

По словам Сары Минсон из USGS, вероятность того, что «Big One» ударит по Сан-Франциско до 2055 года, составляет уже 72%. В течение следующих 30 лет, по ее словам, «более чем вероятно», что в Северной Калифорнии произойдет землетрясение магнитудой 6,7 или выше. Некоторые эксперты полагают, что это может произойти еще раньше — уже до 2032 года.

Особое беспокойство у специалистов вызывает разлом Сан-Андреас протяженностью почти 1300 километров, который проходит через весь регион залива Сан-Франциско.

Именно здесь, считают ученые, может произойти следующее катастрофическое землетрясение. Последнее крупное сотрясение около Сан-Франциско — Лома-Приета в 1989 году — унесло жизни 63 человек, пострадали почти четыре тысячи жителей.

Ранее сообщалось, что подземные толчки ощутили в Капал-Арасане, область Жетысу.