В Кокшетау завершился XVI международный турнир по боксу среди молодёжи

Соревнования проходили с 26 по 30 августа в детско-юношеской футбольной школе «Окжетпес».

В турнире приняли участие 96 спортсменов из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Всего было проведено 86 поединков под руководством международной судейской коллегии.

Фото: Динара Акылжанова/Kazinform

Организатор соревнований Дамир Сатыбаев подчеркнул, что турнир расширяет свою географию и становится значимой площадкой для молодежного бокса:

- Впервые к нам приехали боксеры из Таджикистана. Расширять географию турнира непросто — такие процессы занимают время, но мы последовательно движемся в этом направлении. Наша цель — чтобы в будущем в Кокшетау собирались сильнейшие юные боксеры как минимум из пяти и более стран. Изначально мы хотели, чтобы турнир имел статус мастерского, и победители получали звание мастера спорта. Но сейчас эти звания среди молодежи отменены: его присваивают только чемпионам Казахстана. Тем не менее мы продолжаем развивать турнир, стремимся поднять его престиж и уровень.

Фото: Динара Акылжанова/Kazinform

По словам организатора, важной частью является и мотивация молодых спортсменов:

- Сегодня важно не просто подарить ребятам медали и кубки. Мы обеспечиваем и материальное поощрение: победители и призеры получают денежные премии — 50, 100 и 200 тысяч тенге, а также ценные подарки в виде бытовой техники и смартфонов. Это дополнительная мотивация для молодежи. Среди ярких спортсменов отмечу Мереке Али из Кокшетау — он уже второй год подряд становится чемпионом нашего турнира. Хорошо проявил себя и Бекарыс в весовой категории до 55 кг. Таких талантливых ребят много, и наша задача — поддержать их, дать шанс расти и выходить на международный уровень.

Итоги по весовым категориям, золото:

50 кг: Яуметдин Ерасыл (Мангистау)

55 кг: Аскертаев Мадияр (Көкшетау)

60 кг: Хуанышулы Жанарбек (Павлодар)

65 кг: Мереке Али (Кокшетау)

70 кг: Мухамбетқалиұлы Мурат (Актобе)

75 кг: Покорский Кирилл (Костанай)

80 кг: Волейчук Игорь (Костанай)

85 кг: Асылхан Рамазан (Актобе)

90 кг: Кадыров Абдуллох (Узбекистан)

+90 кг: Бозымбаев Мадияр (Щучинск)

По итогам турнира специальные призы получили:

Лучший боксер – Мереке Али (Көкшетау)

Лучший тренер – Балтакискенов Абзал Абаевич

В этом году турнир не только привлек новые страны-участницы, но и порадовал зрителей зрелищными поединками и высокой конкуренцией.

Ранее сообщалось о нашей боксерше, которая стала чемпионкой молодёжного чемпионата Азии.