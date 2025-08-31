РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:30, 30 Август 2025 | GMT +5

    В Кокшетау завершился XVI международный турнир по боксу среди молодёжи

    В Кокшетау состоялись финальные бои XVI международного турнира по боксу среди молодежи памяти мастера спорта СССР Аскара Сатыбаева передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Мереке Али
    Фото: Динара Акылжанова/Kazinform

    Соревнования проходили с 26 по 30 августа в детско-юношеской футбольной школе «Окжетпес».

    В турнире приняли участие 96 спортсменов из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Всего было проведено 86 поединков под руководством международной судейской коллегии.

    Дамир Сатыбаев
    Фото: Динара Акылжанова/Kazinform

    Организатор соревнований Дамир Сатыбаев подчеркнул, что турнир расширяет свою географию и становится значимой площадкой для молодежного бокса:

    - Впервые к нам приехали боксеры из Таджикистана. Расширять географию турнира непросто — такие процессы занимают время, но мы последовательно движемся в этом направлении. Наша цель — чтобы в будущем в Кокшетау собирались сильнейшие юные боксеры как минимум из пяти и более стран. Изначально мы хотели, чтобы турнир имел статус мастерского, и победители получали звание мастера спорта. Но сейчас эти звания среди молодежи отменены: его присваивают только чемпионам Казахстана. Тем не менее мы продолжаем развивать турнир, стремимся поднять его престиж и уровень.

    бокс
    Фото: Динара Акылжанова/Kazinform

    По словам организатора, важной частью является и мотивация молодых спортсменов:

    - Сегодня важно не просто подарить ребятам медали и кубки. Мы обеспечиваем и материальное поощрение: победители и призеры получают денежные премии — 50, 100 и 200 тысяч тенге, а также ценные подарки в виде бытовой техники и смартфонов. Это дополнительная мотивация для молодежи. Среди ярких спортсменов отмечу Мереке Али из Кокшетау — он уже второй год подряд становится чемпионом нашего турнира. Хорошо проявил себя и Бекарыс в весовой категории до 55 кг. Таких талантливых ребят много, и наша задача — поддержать их, дать шанс расти и выходить на международный уровень.

    Итоги по весовым категориям, золото:

    50 кг: Яуметдин Ерасыл (Мангистау)

    55 кг: Аскертаев Мадияр (Көкшетау)

    60 кг: Хуанышулы Жанарбек (Павлодар)

    65 кг: Мереке Али (Кокшетау)

    70 кг: Мухамбетқалиұлы Мурат (Актобе)

    75 кг: Покорский Кирилл (Костанай)

    80 кг: Волейчук Игорь (Костанай)

    85 кг: Асылхан Рамазан (Актобе)

    90 кг: Кадыров Абдуллох (Узбекистан)

    +90 кг: Бозымбаев Мадияр (Щучинск)

    По итогам турнира специальные призы получили:

    Лучший боксер – Мереке Али (Көкшетау)

    Лучший тренер – Балтакискенов Абзал Абаевич

    В этом году турнир не только привлек новые страны-участницы, но и порадовал зрителей зрелищными поединками и высокой конкуренцией.

    Ранее сообщалось о нашей боксерше, которая стала чемпионкой молодёжного чемпионата Азии.

    Теги:
    Спорт Видео Бокс Кокшетау Акмолинская область
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
    Сейчас читают