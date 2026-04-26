В Кокшетау водителя, виновного в гибели четырех человек, осудили на пять лет

По информации СМУС Акмолинской области, подсудимый нарушил правила дорожного движения, что повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью трех и смерти четырех человек — ч.4 ст. 345 УК РК.

— В августе 2025 года на автодороге «Астана-Петропавловск» Ш. осуществлял междугороднюю перевозку пассажиров А., С. и Б., не пристегнутых ремнями безопасности и без договора обязательного страхования. Ш. на автодороге управлял транспортным средством со скоростью свыше 100 км/ч, превысив установленное ограничение скорости на данном участке дороги (80 км/ч), и отвлекался на мобильный телефон. В результате, Ш. создал помеху и аварийную ситуацию для участников дорожного движения, выехав на полосу встречного движения для совершения обгона. Ш., проявляя преступную самонадеянность, создавая угрозу лобового столкновения с автомашиной, не применяя мер к остановке, имея такую возможность, допустил столкновение с автомобилем под управлением водителя Т., — следует из пояснения суда.

В результате ДТП от полученных тяжких телесных повреждений скончались водитель встречной автомашины и три его пассажира. Еще три пассажира автомашины самого фигуранта дела получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Суд установил, что причиной ДТП, повлекшего по неосторожности смерть четырех человек, явилось грубое нарушение водителем правил дорожного движения. Приговором суда мужчине назначено 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 7 лет. Также с него взысканы в пользу потерпевших компенсации морального вреда в сумме от 5 до 8 млн тенге каждому, а также заявленные пострадавшими суммы на представительские расходы в суде и материальный ущерб.

Судебный акт не вступил в законную силу.

