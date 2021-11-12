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В Кокшетау при падении с 9-го этажа погиб строитель

12 Ноября 2021 16:52
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В Кокшетау при падении с 9-го этажа погиб строитель

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау погиб строитель при падении с 9-го этажа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Акмолинской области.

«9 ноября т.г. в дежурную часть управления полиции г.Кокшетау поступило телефонное сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи, который сообщил, что при строительных работах с 9-го этажа по неосторожности упал житель областного центра 1966г.р., рабочий. Мужчина погиб», - сообщили в ДП области.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы от 10.11.21г. причина смерти - дефузная травма головы, сочетанная травма головы, живота, таза, верхних конечностей, падение с высоты.

Данный факт занесен в единый реестр досудебных расследований по ст.277 ч.2 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).


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#Акмолинская область   #Происшествия   #Строительство   #МВД РК  
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