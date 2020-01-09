В Кокшетау достраивают кафедральный собор

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев ознакомился с ходом строительства православного храма Воскресения Христова вместимостью на 500 посещений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области.

Также при храме строится воскресная школа. Это административное здание, где разместятся обслуживающие его службы и несколько классов для обучения детей прихожан основам православия. Новую православную церковь строят на побережье озера Копа. Заказчиком строительства выступил общественный фонд «Новый Собор», а подрядчиком - компания ТОО «ASBI NS».





Руководитель региона обсудил с подрядчиком вопросы строительства и выразил недовольство темпами выполняемых работ. В настоящее время идут внутренние отделочные работы. Не закончены работы по отделке входной группы храма и отделке фасада. Также в здании храма ведутся работы по чистовой отделке стен и куполов. Основные строительно-монтажные работы завершены.





По зданию воскресной школы готовятся к строймонтажу декоративных элементов из фибробетона, которые будут закреплять снаружи, чтобы храм был более красочный. В скором времени планируется провести работы по монтажу тёплых полов и подоконников на обоих объектах, а также приступить к внутренней росписи храма.





Аким области поручил завершить все внутренние отделочные работы в феврале и активно приступать к внутренней росписи и покраске храма.

Величественный храм, расположенный в живописном месте - рядом находится озеро, станет еще одним украшением архитектурного облика областного центра. Вблизи храма будет разбит парк, где людям можно будет отдыхать.







