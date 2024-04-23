В Кобдинском районе Актюбинской области приняли 259 заявлений на возмещение ущерба от паводка

Всего на возмещение ущерба по Кобдинскому району принято 259 заявлений. Комиссия обследовала 133 дома, эксперты вынесли оценку по пяти из них. Первые пять жителей района получили компенсацию в общей сумме свыше 15 миллионов тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

Паводок в Кобдинском районе уничтожил имущество пенсионера Александра Лашко. Дедушка живет один по улице Алматинской в Кобде. Тот день, когда случился потоп, он вспоминает с грустью.

Фото: акимат Актюбинской области

- Вышел во двор, смотрю по улице вода течет. Взял лопату, думаю сейчас возле забора земляную насыпь сделаю, чтобы вода во двор не зашла. Пока копал, вода начала стремительно прибывать. Тут ребята - спасатели подошли. Дедушка, утонешь ведь. Надо уходить, - говорят. Один меня на спину подхватил и вынес к лодке. Вода уже по колено стояла. Привезли в спорткомплекс, - рассказывает Александр Лашко.

Несколько дней он пробыл там. Когда вода сошла, решил вернуться домой.

- Думаю, вычерпаю остатки воды в доме. Вдруг уже можно возвращаться. А там стены обваливаются, крыша сползла. Дом сам на полметра сел. Приезжали акимы района и сельского округа. Меня на контроль взяли, как одинокого пенсионера. Сказали, что построят мне новый дом. Сейчас живу в спорткомплексе. Кормят тут хорошо. Дали все необходимое: сменное постельное белье, одежду, одеяло. Раз в неделю в душ можно сходить. Жизнью доволен. Тут мне помогли заполнить заявление на единовременную выплату, деньги уже получил. Еще два раза давали наличными то 15, то 35 тысяч тенге. Деньги на нужды есть, - делится пенсионер.

Побывала в доме пенсионера и комиссия.

- Саманный дом был подтоплен на 1,2 метра. В результате стены его покосились. Обваливаются и стены сарая. Все предметы быта, находящиеся в доме, кухонная утварь пришли в негодность. Паспорт на дом у владельца есть. Мы все сфотографировали. Теперь будем ждать заключения экспертов, - отметил представитель комиссии Арман Елеуов.

Напомним, режим ЧС был объявлен из-за паводков в городе Актобе, а также в Уилском, Кобдинском, Мугалжарском, Темирском, Айтекебийском, Иргизском районах Актюбинской области.