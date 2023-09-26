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    20:15, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В КНБ прокомментировали информацию о длинной очереди машин на границе с Россией

    Мухтар Холдорбеков/ МИА «Казинформ»
    Фото: Мухтар Холдорбеков/ МИА «Казинформ»

    В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы скоплении автотранспорта на казахстанско-российской границе, в том числе в пункте пропуска «Курмангазы» Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    - Между тем, в действительности, в настоящее время на указанных участках границы скопления автотранспортных средств не зафиксировано, - прокомментировали в ведомстве.

    Отмечено, что пункты пропуска через Государственную границу работают в штатном режиме, каких-либо ограничительных мер не вводилось.

    - Просим доверять только официальным источникам информации и не распространять недостоверные сведения, - отметили в КНБ.

    Теги:
    Фейки КНБ Граница
    Автор
    Зифа Хабирова
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