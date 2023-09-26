В КНБ прокомментировали информацию о длинной очереди машин на границе с Россией

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы скоплении автотранспорта на казахстанско-российской границе, в том числе в пункте пропуска «Курмангазы» Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

- Между тем, в действительности, в настоящее время на указанных участках границы скопления автотранспортных средств не зафиксировано, - прокомментировали в ведомстве.

Отмечено, что пункты пропуска через Государственную границу работают в штатном режиме, каких-либо ограничительных мер не вводилось.