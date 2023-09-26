20:15, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6
В КНБ прокомментировали информацию о длинной очереди машин на границе с Россией
В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы скоплении автотранспорта на казахстанско-российской границе, в том числе в пункте пропуска «Курмангазы» Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
- Между тем, в действительности, в настоящее время на указанных участках границы скопления автотранспортных средств не зафиксировано, - прокомментировали в ведомстве.
Отмечено, что пункты пропуска через Государственную границу работают в штатном режиме, каких-либо ограничительных мер не вводилось.
- Просим доверять только официальным источникам информации и не распространять недостоверные сведения, - отметили в КНБ.