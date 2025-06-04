В КНБ подтвердили задержание начальника железнодорожной станции Атбасар

Как стало известно, сотрудниками ДКНБ по Акмолинской области на минувшей неделе был задержан начальник железнодорожной станции Атбасар Серик Кайниденов.

— В отношении указанного лица КНБ проводится досудебное расследование по ст. 366 УК РК. Иная информации в соответствии с ч. 1 ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит, — следует из ответа КНБ РК на запрос редакции Kazinform.

В некоторых СМИ сообщалось о том, что начальник железнодорожной станции был задержан при получении взятки в размере 6 млн тенге от руководителя частной компании, владеющей подъездным путем на станции. Также говорилось о том, что задержанный был опущен под подписку о невыезде. Однако эти данные, отраженные в вопросах редакционного запроса, КНБ оставил без подтверждения, не сделав при этом и их опровержения.

Ранее сообщалось, что глава филиала «Казселезащиты» похитил 2,7 млн тенге в ВКО.