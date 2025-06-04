В КНБ подтвердили задержание начальника железнодорожной станции Атбасар
В отношении фигуранта дела проводится досудебное расследование по статье «Получение взятки», передает корреспондент агентства Kazinform.
Как стало известно, сотрудниками ДКНБ по Акмолинской области на минувшей неделе был задержан начальник железнодорожной станции Атбасар Серик Кайниденов.
— В отношении указанного лица КНБ проводится досудебное расследование по ст. 366 УК РК. Иная информации в соответствии с ч. 1 ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит, — следует из ответа КНБ РК на запрос редакции Kazinform.
В некоторых СМИ сообщалось о том, что начальник железнодорожной станции был задержан при получении взятки в размере 6 млн тенге от руководителя частной компании, владеющей подъездным путем на станции. Также говорилось о том, что задержанный был опущен под подписку о невыезде. Однако эти данные, отраженные в вопросах редакционного запроса, КНБ оставил без подтверждения, не сделав при этом и их опровержения.
Ранее сообщалось, что глава филиала «Казселезащиты» похитил 2,7 млн тенге в ВКО.