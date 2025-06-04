РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:36, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    В КНБ подтвердили задержание начальника железнодорожной станции Атбасар

    В отношении фигуранта дела проводится досудебное расследование по статье «Получение взятки», передает корреспондент агентства Kazinform.

    наручники задержание арест
    Фото: суд Павлодарской области

    Как стало известно, сотрудниками ДКНБ по Акмолинской области на минувшей неделе был задержан начальник железнодорожной станции Атбасар Серик Кайниденов.

    — В отношении указанного лица КНБ проводится досудебное расследование по ст. 366 УК РК. Иная информации в соответствии с ч. 1 ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит, — следует из ответа КНБ РК на запрос редакции Kazinform.

    В некоторых СМИ сообщалось о том, что начальник железнодорожной станции был задержан при получении взятки в размере 6 млн тенге от руководителя частной компании, владеющей подъездным путем на станции. Также говорилось о том, что задержанный был опущен под подписку о невыезде. Однако эти данные, отраженные в вопросах редакционного запроса, КНБ оставил без подтверждения, не сделав при этом и их опровержения.

    Ранее сообщалось, что глава филиала «Казселезащиты» похитил 2,7 млн тенге в ВКО.

    Теги:
    Регионы КНБ Железная дорога Задержания Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают