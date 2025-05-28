Глава филиала «Казселезащиты» похитил 2,7 млн тенге в ВКО

Он признан виновным в хищении 2,7 млн тенге путём фиктивного трудоустройства в филиал жителя города.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

Судебный акт в законную силу не вступил.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.