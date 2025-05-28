Глава филиала «Казселезащиты» похитил 2,7 млн тенге в ВКО
В Восточно-Казахстанской области судом №2 г.Усть-Каменогорск оглашён приговор в отношении руководителя областного филиала ГУ «Казселезащита» Министерства по чрезвычайным ситуациям Станбекова С. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Антикора.
Он признан виновным в хищении 2,7 млн тенге путём фиктивного трудоустройства в филиал жителя города.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.
Судебный акт в законную силу не вступил.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.