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    10:56, 28 Май 2025 | GMT +5

    Глава филиала «Казселезащиты» похитил 2,7 млн тенге в ВКО

    В Восточно-Казахстанской области судом №2 г.Усть-Каменогорск оглашён приговор в отношении руководителя областного филиала ГУ «Казселезащита» Министерства по чрезвычайным ситуациям Станбекова С. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Антикора.

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    Фото: freepik.com

    Он признан виновным в хищении 2,7 млн тенге путём фиктивного трудоустройства в филиал жителя города.

    Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

    Судебный акт в законную силу не вступил.

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Теги:
    Коррупция Хищение Восточно-Казахстанская область Регионы
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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