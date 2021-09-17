В классах 167 школ ввели карантин в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области за период с 1 по 17 сентября зарегистрировано 583 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За период с 1 по 17 сентября 2021 года по области зарегистрировано 583 случая заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников, из них 214 случаев были зарегистрированы во время летних каникул, 355 случаев во время офлайн-обучения и 14 случаев при обучении онлайн. Вынесено 295 постановлений о введении карантина в 341 классах 167 школ области и переведено на дистанционную форму обучения 5042 учеников», - отметили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

Сообщается, что среди педагогов с 1 по 17 сентября по области зарегистрировано 88 заболевших КВИ, из них 32 педагога заболели во время летних каникул. Управления санитарно–эпидемиологического контроля в регионах проводят ежедневный мониторинг заболеваемости среди педагогов, учащихся, студентов и технического персонала.