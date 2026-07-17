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    В Кызылординской области запустили диспетчерскую службу Единого центра связи «109» перед выборами в Курултай

    В связи с предстоящими 23 августа выборами в Курултай в Кызылординской области начал работать единый центр связи «109» Центра оперативного реагирования. Об этом сообщила областная территориальная избирательная комиссия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Кызылординской области начала работать диспетчерская служба Единого центра связи «109»
    Фото: территориальная избирательная комиссия Кызылординской области

    Служба «109» станет удобной, оперативной и доступной площадкой коммуникации для каждого гражданина, который будет голосовать во время избирательной кампании и референдума.

    — Наш центр считается надежной платформой, своевременно и качественно отвечающей на вопросы избирателей. Уже сейчас начали поступать звонки от жителей по поводу выборов в Курултай. Мы ответственны за каждый звонок, потому что в политической кампании важен голос каждого гражданина, — сказал директор учреждения Баглан Терликбаев.

    Во время выборов 28 диспетчеров, которые работают в четыре смены, будут готовы разъяснять информацию, предоставляя сведения об созданных участках, их адресах и составе комиссий. В то же время они, с помощью онлайн-платформ, могут выяснять, на каком участке зарегистрированы граждане. 

    Член областной территориальной избирательной комиссии Абай Тагыберген на информационном семинаре для операторов центра связи разъяснил, в чем главные особенности кампании.

    На сегодняшний день в Кызылординской области работают 9 территориальных и 386 участковых избирательных комиссий.

    На выборах в Курултай граждане смогут голосовать 23 августа с 07:00 часов до 20:00 часов. С 7 августа граждане смогут получать открепительные удостоверения на основании личного заявления при изменении места нахождения в день голосования. 

    Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. ЦИК уже утвердил календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах.

    Также стало известно, как будет финансироваться проведение выборов в Курултай.

    Курултай Кызылординская область Выборы в Курултай
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
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