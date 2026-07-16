Роль Курултая в новой политической системе Казахстана обсудили эксперты в Алматы

В Алматы эксперты обсудили роль Курултая, его влияние на законотворческий процесс и предстоящие выборы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мероприятие является частью серии экспертных дискуссий, посвященных реализации новой Конституции, которая вступила в силу с 1 июля. Выборы в Курултай состоятся 23 августа. Как отметил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жандос Шаймарданов, цель дискуссии заключается в анализе перспектив нового законодательного органа.

Говоря об отличиях новой модели парламента, Жандос Шаймарданов пояснил, что переход к однопалатной системе позволит ускорить принятие решений.

— Однопалатный парламент отличается меньшим количеством согласований, что делает принятие решений более оперативным. При этом это не влияет на качество законотворческой деятельности. Вместо традиционных двух чтений законопроекты будут рассматриваться в трех чтениях. Кроме того, повышаются требования к самим кандидатам. Мы видим, что политические партии стараются выдвигать профессионалов с опытом в предпринимательстве, финансах и экспертной сфере. Решения Курултая должны основываться именно на профессиональной экспертизе, — сказал Жандос Шаймарданов.

Он также привел результаты двух социологических исследований — КИСИ, опубликованного 7 июля, и Евразийского института интеграции от 15 июля. По его словам, оба опроса свидетельствуют о высокой готовности граждан принять участие в выборах.

Фото: Камшат Абдирайым / Kazinform

— На вопрос: «Пойдете ли Вы на парламентские выборы, если они состоятся в ближайшее воскресенье?» более 75 процентов населения ответили положительно. По результатам второго института — также более 72 процентов населения готовы показать явку. Это говорит о высокой политической активности нашего населения. Также переход на пропорциональную партийную систему окажет положительное влияние на явку. Политические партии обладают большими ресурсами, чем одномандатные кандидаты: у них выше медийная и региональная представленность, что позволяет активнее вовлекать своих сторонников в избирательный процесс, — сообщил он.

Опросы КИСИ при Президенте РК и Института Евразийской интеграции показывают, что шансы у партий «Ақ жол» и Respublica пока равны. Также показатели рейтинга партий ОСДП и НПК находятся примерно на одном уровне – 3,6% и 3,5% соответственно.

– Наш опрос проводился до съездов политических партий. Тогда 22% респондентов еще не определились. После того как партии провели съезды и активно представили своих кандидатов в СМИ и социальных сетях, предпочтения избирателей начали меняться. По данным Евразийского института интеграции, доля неопределившихся уже снизилась примерно до 16%. Это говорит о том, что население внимательно следит за политической кампанией и постепенно делает свой выбор, – отметил Жандос Шаймарданов.

В свою очередь вице-министр юстиции Республики Казахстан Даниел Ваисов отметил, что наличие двух палат само по себе не гарантирует высокого качества принимаемых законов.

— У части общества существует мнение, что двухпалатный парламент автоматически обеспечивает более качественное законодательство, поскольку вторая палата рассматривается как дополнительный фильтр. Однако качество закона зависит прежде всего от его профессиональной проработки на всех этапах — при обсуждении в государственных органах, экспертном сообществе, профильных ассоциациях и при подготовке заключения Правительства. Если эти процедуры не будут качественными, наличие второй палаты не спасет от принятия некачественного закона, — сказал он.

По словам вице-министра, однопалатная модель позволит отказаться от дублирующих процедур между палатами Парламента и обеспечит более четкую ответственность за принимаемые решения.

— Переход к однопалатному парламенту никак не повлияет на качество законов. Напротив, он позволит исключить повторяющиеся процедуры, ускорить рассмотрение законопроектов и повысить ответственность Курултая за принимаемые решения, — заключил Даниел Ваисов.

Отметим, экспертную платформу организовал КИСИ при Президенте РК. В мероприятии участвовали представители государственных органов, ведущих аналитических центров, научного сообщества, вузов, общественных организаций и экспертного сообщества.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. ЦИК уже утвердил календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах.

Также стало известно, как будет финансироваться проведение выборов в Курултай.