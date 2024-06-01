В Кызылординской области активно ведутся строительные работы на пяти участках автомобильной дороги республиканского значения Кызылорда — Жезказган км 12-216, передает агентство Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».

Работы по устройству земляного полотна и прокладке слоев дорожного покрытия идут в повышенном темпе. Завершение строительства запланировано на конец 2025 года.

В процессе задействовано 420 единиц техники и 748 человек, из которых 698 — местные жители.

Общая протяженность участков, на которых ведутся работы, составляет 192 км, из которых в 2023 году уже уложено более 80 км асфальтобетонного покрытия.

В 2024 году возобновлены работы по укладке асфальтобетонной смеси, и с начала строительного сезона уложено более 7 км дорожного покрытия.

Около 90% железобетонных изделий уже закуплено, и более 75% работ завершено (скотопрогоны, трубы и прочее).

Ранее сообщалось, когда будет завершено строительство автодороги Кызылорда — Жезказган.