РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:19, 31 Май 2024 | GMT +6

    В Кызылординской области реконструируют автодорогу Кызылорда — Жезказган

    В Кызылординской области реконструируют автодорогу Кызылорда — Жезказган
    Фото: КазАвтоЖол

    В Кызылординской области активно ведутся строительные работы на пяти участках автомобильной дороги республиканского значения Кызылорда — Жезказган км 12-216, передает агентство Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».

    Работы по устройству земляного полотна и прокладке слоев дорожного покрытия идут в повышенном темпе. Завершение строительства запланировано на конец 2025 года. 
    В процессе задействовано 420 единиц техники и 748 человек, из которых 698 — местные жители.

    Общая протяженность участков, на которых ведутся работы, составляет 192 км, из которых в 2023 году уже уложено более 80 км асфальтобетонного покрытия.

    В 2024 году возобновлены работы по укладке асфальтобетонной смеси, и с начала строительного сезона уложено более 7 км дорожного покрытия.

    Около 90% железобетонных изделий уже закуплено, и более 75% работ завершено (скотопрогоны, трубы и прочее).

    Ранее сообщалось, когда будет завершено строительство автодороги Кызылорда — Жезказган.

    Теги:
    Дороги Реконструкция Кызылорда КазАвтоЖол Регионы Казахстана Кызылординская область Строительство Жезказган
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!