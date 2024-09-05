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    16:25, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    В Кызылординской области 9 человек осудили за хищение 200 млн тенге из школ

    хищения
    Фото: Рустем Айтхожин/Kazinform

    Вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств в отделе образования Жанакорганского района, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

    Жанакорганским районным судом Кызылординской области оглашен приговор в отношении 9 лиц, виновных в хищении более 200 млн тенге бюджетных средств.

    Досудебное расследование осуществлялось прокуратурой области.

    В ходе судебного рассмотрения государственный обвинитель доказал незаконное перечисление денежных средств на счета лиц, не работающих в системе образования.

    Основные фигуранты уголовного дела приговорены к лишению свободы, остальным 7 соучастникам назначены условные сроки с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью.

    Ущерб частично возмещен. Приговор не вступил в законную силу.

    Следует отметить, что ранее прокуроры уже выявляли схожие факты хищения, где бухгалтеры школ этого же района незаконно перечисляли деньги на счета так называемых «мертвых душ», к примеру, в апреле 2023 года выявили  хищения на 543 млн тенге.

    По данным уголовным делам состоялись обвинительные приговоры.

    Теги:
    Коррупция Хищение Генпрокуратура Борьба с коррупцией Кызылординская область Образование школа
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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