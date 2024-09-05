В Кызылординской области 9 человек осудили за хищение 200 млн тенге из школ
Вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств в отделе образования Жанакорганского района, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
Жанакорганским районным судом Кызылординской области оглашен приговор в отношении 9 лиц, виновных в хищении более 200 млн тенге бюджетных средств.
Досудебное расследование осуществлялось прокуратурой области.
В ходе судебного рассмотрения государственный обвинитель доказал незаконное перечисление денежных средств на счета лиц, не работающих в системе образования.
Основные фигуранты уголовного дела приговорены к лишению свободы, остальным 7 соучастникам назначены условные сроки с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью.
Ущерб частично возмещен. Приговор не вступил в законную силу.
Следует отметить, что ранее прокуроры уже выявляли схожие факты хищения, где бухгалтеры школ этого же района незаконно перечисляли деньги на счета так называемых «мертвых душ», к примеру, в апреле 2023 года выявили хищения на 543 млн тенге.
По данным уголовным делам состоялись обвинительные приговоры.