Хищение 543 млн тенге выявили в сфере образования Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Руководителя и бухгалтера Жанакорганского районного отдела образования подозревают в хищении бюджетных средств в размере 543 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу по Кызылординской области.

«Антикоррупционная служба по Кызылординской области расследует уголовное дело в отношении руководителя и бухгалтера Жанакорганского районного отдела образования по статье 189 части 4 пункту 2 УК. Их подозревают в хищении бюджетных средств в сумме 543 млн тенге, путем перечисления денежных средств в виде оплаты труда на карт-счета лиц, не являющихся работниками образовательных учреждений», - сказано в сообщении ведомства.

C санкции специализированного следственного суда Кызылорды подозреваемые взяты под стражу. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального Кодекса иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее сообщалось, что в хищении 12 млн тенге у инвалидов и пенсионеров подозревают главу соцучреждения в Улытауской области.