В Кызылорде при пожаре в кафе эвакуировали 14 человек

В Кызылорде в кафе, расположенном на первом этаже 5-ти этажного жилого дома, произошел пожар на площади 20 квадратных метров, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В ходе тушения пожара, вспыхнувшего 10 мая в доме по улице Токмагамбетова, спасателями по лестничному маршу было эвакуировано 14 взрослых жителей, 8 детей и 2 младенца.

Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар успешно ликвидирован, из очага возгорания пожарные вынесли 2 газовых баллона.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.