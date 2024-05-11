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    09:33, 11 Май 2024 | GMT +6

    В Кызылорде при пожаре в кафе эвакуировали 14 человек

    В Кызылорде при пожаре в кафе эвакуировали 14 человек
    Фото: пресс-служба МЧС РК

    В Кызылорде в кафе, расположенном на первом этаже 5-ти этажного жилого дома, произошел пожар на площади 20 квадратных метров, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В ходе тушения пожара, вспыхнувшего 10 мая в доме по улице Токмагамбетова, спасателями по лестничному маршу было эвакуировано 14 взрослых жителей, 8 детей и 2 младенца. 

    Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар успешно ликвидирован, из очага возгорания пожарные вынесли 2 газовых баллона.

    Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

    Теги:
    МЧС Пожар Кызылорда Регионы Казахстана Кызылординская область Видео Происшествия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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