Более миллиона семей распались в Китае за полгода

Число браков в Китае в первом полугодии снизилось, а количество разводов выросло, свидетельствуют данные Министерства гражданских дел КНР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на China Daily .

За первые шесть месяцев года в стране зарегистрировали 3,28 млн браков, что на 260 тысяч меньше показателя прошлого года в 3,54 млн. Количество разводов за это же время выросло на 52 тысячи и составило 1,38 млн по сравнению с 1,33 млн годом ранее.

Спад произошел несмотря на введение в мае 2025 года общенациональных правил, отменивших привязку регистрации брака к месту прописки. Теперь граждане КНР могут расписаться в любом ЗАГСе страны.

Число браков в Китае неуклонно снижается после пикового 2013 года, когда расписались 13,47 млн пар. В 2019 году показатель упал ниже 10 млн, а в 2022-м достиг минимума в 6,84 млн. Кратковременный рост в 2023 году до 7,68 млн не переломил тренд.

Ранее сообщалось, что Китай ограничивает выкупы за невест и расходы на свадьбы в деревнях.