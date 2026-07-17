Китай ограничивает выкупы за невест и расходы на свадьбы в деревнях

В сельских районах Китая все больше молодых семей отказываются от дорогостоящих свадеб в пользу более скромных церемоний. Такой подход поддерживают как местные сообщества, так и государство, которое продолжает реформу традиционных свадебных обычаев, передает Kazinform со ссылкой на Xinhua.

Жители города Линьи провинции Шаньдун Ли Чжэньхун и Сыма Мяомяо, родившиеся после 2000 года, организовали свадьбу стоимостью чуть более 10 тыс. юаней (около 1,5 тыс. долларов). Молодожены отказались от роскошного банкета и дорогих атрибутов, посчитав, что главное в торжестве — не масштаб праздника, а атмосфера.

По словам супругов, простая церемония не делает семейную жизнь менее счастливой, а свадьба должна отражать искренние чувства, а не становиться демонстрацией достатка.

Еще недавно во многих сельских районах страны свадьбы сопровождались высокими расходами. Семьи стремились превзойти друг друга размером выкупа за невесту, стоимостью банкета, количеством автомобилей в свадебном кортеже и денежными подарками. Нередко ради одного дня люди тратили все накопления или брали кредиты.

Первые инициативы по изменению этих традиций появились на местном уровне, а в 2019 году вопрос реформирования свадебных обычаев впервые был включен в ежегодный программный «Документ № 1 ЦК», определяющий приоритеты развития сельских территорий.

В документе на 2026 год власти вновь призвали сокращать чрезмерные расходы на свадьбы, ограничивать необоснованно высокие выкупы за невест и координировать эту работу между соседними регионами.

Во многих деревнях уже введены собственные правила проведения свадеб. Так, в деревне Дайцунь провинции Шаньдун действует общественный комитет по вопросам свадеб и похорон, а местные нормы поощряют выездные, коллективные и камерные церемонии.

Одновременно установлены ограничения на использование свадебных арок, фейерверков, музыкальных коллективов, дорогих автомобилей и чрезмерно роскошных банкетов. Для жителей построен общественный зал, где бесплатно предоставляют посуду, мебель и кухонное оборудование для проведения торжеств.

По словам главы общины Ван Чуаньси, цель реформы заключается не в отказе от традиций, а в том, чтобы семейные праздники перестали становиться причиной долгов. За последние двадцать лет благодаря новым правилам жители деревни сэкономили свыше 20 млн юаней, а средний размер выкупа за невесту сократился до 20–30 тыс. юаней.

Подобная практика распространяется и на другие регионы страны. В деревне Гунцзяцюань провинции Шэньси старую оперную сцену переоборудовали в общественную площадку для проведения свадеб. Здесь молодожены могут организовать банкет по установленным правилам — не более 30 столов и стоимостью до 200 юаней за стол.

Одна из молодых семей благодаря этому смогла сократить расходы почти на 50 тыс. юаней по сравнению с первоначальным бюджетом.

Параллельно власти соседних провинций начали совместно бороться с практикой завышенных выкупов за невест. Например, в приграничных районах Шаньдуна и Хэнани регулярно проходят встречи свах, где обсуждаются рекомендуемые размеры выкупа и стоимость свадебных банкетов, а также организуются коллективные церемонии регистрации брака.

Власти рассчитывают, что такие меры помогут сохранить традиции, избавив молодые семьи от чрезмерной финансовой нагрузки и сделав создание семьи более доступным.