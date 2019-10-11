В Китае «предзаказ» на услуги связи 5G превысил отметку в 10 миллионов

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 10 октября текущего года более 10 млн. заявок собрано тремя основными китайскими операторами связи China Mobile, China Unicom и China Telecom с открытием ими «предзаказа» в сентябре т.г. на подключение к сетям 5G.

В начале этого месяца два крупнейших оператора China Unicom и China Telecom заключили партнерское соглашение по созданию общенациональной сети 5G в КНР. Только до конца текущего года ими инвестировано 3,37 млрд. долл. на строительство инфраструктуры, связанной с сетями пятого поколения. Абонентская база «предзаказа» двух компаний достигла 4,5 млн. заявок.

Между тем, численность «поклонников» 5G ведущего оператора China Mobile превышает 6,2 млн. чел. Основным поставщиком оборудования телекоммуникационного оборудования для China Mobile является Huawei (ее общая доля составляет 51%). В числе других – шведская Ericsson и финская Nokia.

Результат на лицо, только в июне текущего года министерство промышленности и информатизации КНР выдало лицензии на коммерческое использование сети 5G данным операторам связи.

5G позволяет обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в десятки раз быстрее, чем в сетях 4G.

В интервью «Казинформ» известный российский ИТ-специалист и блогер Эльдар Муртазин рассказал, что «на сегодняшний день Huawei – мировой лидер в обладании ключевой технологией 5G, следующий этап – Искусственный интеллект, где компания имеет собственные уникальные решения. Несмотря на это, она приглашает всех принять участие в развитии экосистемы».

«Получается очень интересная ситуация, что когда заказчик покупает телекоммуникационное оборудование Huawei, то получает программы, разработанные и другими компаниями», - отметил он.

По его мнению, Huawei уделяет большое внимание кибербезопасности, поскольку «можно построить наилучшие сети, но сегодня мы перешли в мир, где безопасность сложно обеспечивать, так как все следят за всеми».

«Huawei обладает современными технологиями системы защиты телекоммуникационного оборудования, позволяющие обеспечивать безопасность сетей. Это сервера со встроенными моделями сетевой безопасности с алгоритмами искусственного интеллекта, которые изначально самообучаемые», - подчеркнул Муртазин.

Ранее, основатель и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэньфэй в ходе встречи с представителями зарубежных СМИ в январе этого года в Шэньчжэне заверил мировую общественность в том, что компания «никогда не сделает ничего, что может навредить клиенту».

«Мы независимое предприятие. Когда речь идет о кибербезопасности и защите конфиденциальности данных, компания всегда на стороне пользователя», - особо отметил он.

По словам Жэнь Чжэньфэя, «Huawei – это единственная в мире компания, способная объединить базовые станции 5G и передовые радиорелейные технологии. Благодаря этому для базовых станций 5G Huawei даже не нужно волоконно-оптическое соединение. Вместо этого используются суперскоростные радиорелейные сети, обеспечивающие магистральные каналы с ультраширокой полосой пропускания. Это решение имеет большое значение с экономической точки зрения. Оно подходит для использования в малонаселенных сельских районах».

На начало 2019 года Huawei подписала более 30 коммерческих контрактов и отгрузила более 230 тыс. базовых станций для 5G. Компании принадлежит 2570 патентов, связанных с сетями пятого поколения.

Директор департамента по общественным связям Huawei Technologies Kazakhstan Андрей Желтиков в беседе с корреспондентом «Казинформ» рассказал, что «за 30 лет компания построила и гарантийно обслуживает более 1,5 тыс. сетей в мире. Все технологии защищены, имеются «файрволы» операторского оборудования, разработана и представлена четкая стратегия по обеспечению безопасности сетей пятого поколения».

«В компании понимают, что по мере развития телекоммуникационной отрасли и информационных технологий, цифровой трансформации передовых экономик растут опасения по поводу защиты данных. В связи с чем Huawei принимает меры по повышению безопасности своих продуктов и услуг. Это касается не только сетей 5G, но и таких технологий, как Интернет вещей, Больших данных и смарт-решений», - подытожил А.Желтиков.

Директор департамента цифровой трансформации евразийского региона компании Huawei Денис Сереченко в интервью «Казинформ» отметил, что «в области кибербезопасности компания представляет комплексные решения, которые закрывают все вопросы по обеспечению информационной безопасности. Наши устройства содержат в себе технологии искусственного интеллекта, буквально, там стоит чип-сет, способный обрабатывать задачи прямо на лету. Все это увязано в единую систему, которая моментально обрабатывает поступающие данные и делает комплексный анализ. Она позволяет видеть проблему целиком».

Huawei располагает полной линейкой процессоров собственного производства – процессоры Kunpeng для вычислений общего характера, Ascend – Искусственного интеллекта, Kirin – смарт-устройств, Honghu – смарт-экранов.

По словам Д.Сереченко, отдельные продукты компании в сфере кибербезопасности уже внедряются на Евразийском пространстве. «В корпоративным секторе России пользуется большим спросом «файрволы».

Специалист по маркетингу Huawei Enterprise Business Group Илья Бровашов в беседе с корреспондентом «Казинформа» сообщил, что «технологии компании в финансовой сфере позволяют обеспечивать проведение безопасных и надежных транзакций»

«Благодаря нашим продуктам в одном из банков Китая была достигнута порядка 80% снижения махинаций банковскими картами. Эффективность может быть повышена за счет использования технологий искусственного интеллекта, которой мы располагаем», - отметил он.

За 30 лет существования корпорации ее продукцией и услугами пользуются более 3 млрд. человек в 170 странах. Huawei не намерен останавливаться на достигнутом, в планах увеличить общий объем инвестиций в исследования и разработки в течение следующих 5 лет до 100 млрд. долл. В общей сложности компании принадлежит около 88 тыс. патентов. Прогнозируемый годовой доход по итогам 2019 года составит 125 млрд. долл. с приростом на 20%.