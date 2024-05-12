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    05:27, 12 Май 2024 | GMT +6

    В Китае полиции госбезопасности разрешат досматривать смартфоны и ноутбуки

    телефон
    Фото: Pixabay

    Полиция государственной безопасности Китая получит широкие полномочия по досмотру электронных устройств, включая смартфоны и ноутбуки, с 1 июля текущего года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Radio Free Asia. 

    Новые полномочия будут предоставлены полиции государственной безопасности Китая в рамках общенациональной кампании по обеспечению «национальной безопасности» (широкий термин, который правительство часто использует для обозначения подробных экономических данных и политического инакомыслия).

    Документы, выпущенные Министерством государственной безопасности 26 апреля, наделяют его сотрудников полномочиями собирать «электронные данные», относящиеся к расследованию, включая «текстовые сообщения мобильных телефонов, электронные письма, мгновенные сообщения и групповые чаты», а также «документы, изображения, аудио и видео, приложения и… записи журналов» с электронных устройств.

    В соответствии с правилами рассмотрения административных дел, полиция может «наводить справки». Для этого сотруднику полиции достаточно предъявить удостоверение личности полицейского. «Собирать доказательства» станет возможным, если хотя бы два сотрудника полиции предъявят удостоверение личности.

    — Сбор и извлечение электронных данных осуществляются двумя и более следователями, — говорится в приказе.

    Однако полиция может провести расследование исключительно для того, чтобы определить «основную информацию о подозреваемом» и даже определить, имело ли место незаконное или преступное деяние.

    Теги:
    Гаджеты Китай Полиция Безопасность Мировые новости
    Рабига Нурбай
    Автор
    Рабига Нурбай
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