В Китай экстрадированы 11 тысяч телефонных мошенников из Мьянмы

В ведомстве уточнили, что в рамках целевых операций в установленном законом порядке были выданы санкции на арест свыше 4300 ключевых фигурантов. Громкое дело охватило деятельность крупнейших преступных синдикатов, связанных с кланами Мин, Бай, Вэй и Лю.

На данный момент по делам группировок Мин и Бай уже вынесены судебные решения. К смертной казни с немедленным приведением в исполнение приговорены 16 фигурантов, еще 7 человек – к высшей мере с отсрочкой на два года, а 16 подсудимых получили пожизненные сроки.

Правовое сопровождение процесса обеспечивали прокуроры провинций Чжэцзян, Гуандун и Фуцзянь под непосредственным контролем и руководством Верховной народной прокуратуры КНР.

Ранее мы писали, что четыре главаря транснациональной ОПГ казнены в Китае.