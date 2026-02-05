РУ
    02:30, 05 Февраль 2026 | GMT +5

    В Китай экстрадированы 11 тысяч телефонных мошенников из Мьянмы

    Верховная народная прокуратура КНР подвела итоги масштабной спецоперации по борьбе с трансграничным кибермошенничеством. За 11 месяцев 2025 года обвинения были предъявлены более 11 000 граждан, экстрадированных из северных районов Мьянмы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Верховная народная прокуратура КНР

    В ведомстве уточнили, что в рамках целевых операций в установленном законом порядке были выданы санкции на арест свыше 4300 ключевых фигурантов. Громкое дело охватило деятельность крупнейших преступных синдикатов, связанных с кланами Мин, Бай, Вэй и Лю.

    На данный момент по делам группировок Мин и Бай уже вынесены судебные решения. К смертной казни с немедленным приведением в исполнение приговорены 16 фигурантов, еще 7 человек – к высшей мере с отсрочкой на два года, а 16 подсудимых получили пожизненные сроки.

    Правовое сопровождение процесса обеспечивали прокуроры провинций Чжэцзян, Гуандун и Фуцзянь под непосредственным контролем и руководством Верховной народной прокуратуры КНР.

    Ранее мы писали, что четыре главаря транснациональной ОПГ казнены в Китае.

