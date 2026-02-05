В Китай экстрадированы 11 тысяч телефонных мошенников из Мьянмы
Верховная народная прокуратура КНР подвела итоги масштабной спецоперации по борьбе с трансграничным кибермошенничеством. За 11 месяцев 2025 года обвинения были предъявлены более 11 000 граждан, экстрадированных из северных районов Мьянмы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
В ведомстве уточнили, что в рамках целевых операций в установленном законом порядке были выданы санкции на арест свыше 4300 ключевых фигурантов. Громкое дело охватило деятельность крупнейших преступных синдикатов, связанных с кланами Мин, Бай, Вэй и Лю.
На данный момент по делам группировок Мин и Бай уже вынесены судебные решения. К смертной казни с немедленным приведением в исполнение приговорены 16 фигурантов, еще 7 человек – к высшей мере с отсрочкой на два года, а 16 подсудимых получили пожизненные сроки.
Правовое сопровождение процесса обеспечивали прокуроры провинций Чжэцзян, Гуандун и Фуцзянь под непосредственным контролем и руководством Верховной народной прокуратуры КНР.
