В Китае обрушилась крыша исторической башни эпохи Мин

Согласно сообщениям местных СМИ, с крыши башни обрушились черепичные плиты, что вызвало обеспокоенность среди местных жителей и специалистов по охране культурного наследия.

Фэньяньская барабанная башня является частью комплекса исторических сооружений, относящихся к эпохе Мин, и играет важную роль в культурном наследии региона. Недавний многомилионный ремонт, направленный на сохранение архитектурного облика башни, теперь подвергается дополнительной проверке в связи с произошедшим инцидентом.

Власти провинции Аньхой уже начали расследование, чтобы выяснить причины обрушения и оценить возможный ущерб. Предварительные данные указывают на возможные недостатки в качестве использованных материалов или в процессе ремонта. Как сообщается, никто не пострадал.

Согласно веб-сайту центра торговли государственными ресурсами Чучжоу, контракт на ремонтные работы оценивался примерно в 3,4 миллиона юаней (примерно 473 300 долларов США), а окончательная сумма урегулирования составила 2,9 миллиона юаней. Соответствие проекта требованиям безопасности и качеству было оценено как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что суд в Таиланде выдал 17 ордеров на арест лиц, связанных со строительством небоскреба, рухнувшего во время землетрясения в марте.