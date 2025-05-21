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    00:47, 21 Май 2025 | GMT +5

    В Китае обрушилась крыша исторической башни эпохи Мин

    Восточно-Китайская провинция Аньхой, известная своими историческими памятниками, вновь оказалась в центре внимания после инцидента с недавно отремонтированной Фэньяньской башней, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Китае обрушилась крыша исторической башни эпохи Мин
    Фото: Instagram / @inzhejiang

    Согласно сообщениям местных СМИ, с крыши башни обрушились черепичные плиты, что вызвало обеспокоенность среди местных жителей и специалистов по охране культурного наследия.

    Фэньяньская барабанная башня является частью комплекса исторических сооружений, относящихся к эпохе Мин, и играет важную роль в культурном наследии региона. Недавний многомилионный ремонт, направленный на сохранение архитектурного облика башни, теперь подвергается дополнительной проверке в связи с произошедшим инцидентом.

    Власти провинции Аньхой уже начали расследование, чтобы выяснить причины обрушения и оценить возможный ущерб. Предварительные данные указывают на возможные недостатки в качестве использованных материалов или в процессе ремонта. Как сообщается, никто не пострадал.

    Согласно веб-сайту центра торговли государственными ресурсами Чучжоу, контракт на ремонтные работы оценивался примерно в 3,4 миллиона юаней (примерно 473 300 долларов США), а окончательная сумма урегулирования составила 2,9 миллиона юаней. Соответствие проекта требованиям безопасности и качеству было оценено как удовлетворительное.

    Ранее сообщалось, что суд в Таиланде выдал 17 ордеров на арест лиц, связанных со строительством небоскреба, рухнувшего во время землетрясения в марте.

    Теги:
    Китай Мировые новости
    Адель Харламова
    Адель Харламова
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