В Китае начали тестировать машину для сбора инфицированных трупов с улиц - фейк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соцсетях пишут о том, что в Китае начали тестировать специальные машины, предназначенные для сбора трупов с улиц. Якобы такие устройства понадобятся во время следующей, искусственно вызванной пандемии. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Вместе с сообщением пользователи рассылают видеоролик, на котором показана работа специальной машины, аккуратно подбирающей лежащего на полу манекена.

При помощи инструментов для обратного поиска изображений удалось найти показанную на видео машину. Это японская разработка, представленная еще в 2014 году.

На самом деле это робот-спасатель, который нужен для того, чтобы разыскивать и вытаскивать раненых людей из-под завалов в случае землетрясений, пожаров или иных бедствий. Такие роботы особенно эффективны в ситуациях, когда люди-спасатели не могут пройти туда, где находятся пострадавшие, из-за угрозы обрушений, сильного задымления или угрозы собственной жизни.

То, что в ближайшем будущем в мире начнется новая, искусственно вызванная пандемия, бездоказательно.

Следовательно, верить распространяемому видео не нужно. На нем показан робот-спасатель, а не машина для сбора инфицированных трупов с улиц.