В Китае набирает популярность цифровая актриса

В Китае мини-сериал «Уволенная девушка» с ИИ-актрисой Фан Таоцзы в главной роли собрал более четверти миллиарда просмотров. Всего за месяц персональный аккаунт героини в соцсети Douyin привлек почти полмиллиона подписчиков, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

По сюжету 20-летняя провинциалка Фан Таоцзы приезжает в мегаполис с мечтой стать моделью, но сталкивается с жесткой конкуренцией и пренебрежением. После того как ее демонстративно вырезают из общей фотографии, жизнь героини принимает неожиданный поворот.

Проект запущен MCN-агентством My Film. С момента премьеры 12 июня количество просмотров сериала на платформе Douyin (китайский аналог TikTok) превысило 250 млн, а число упоминаний в соцсетях перевалило за 800 млн.

Героиня полностью сгенерирована алгоритмами искусственного интеллекта, а ее визитной карточкой стали прямая челка и две родинки на лице. Образ неопытной девушки из провинции попал точно в эмоциональный запрос молодой женской аудитории в возрасте от 18 до 35 лет.

Кадр из видео

На волне успеха 14 июня команда открыла для Фан Таоцзы личный аккаунт. Его ведут как видеоблог обычного человека. ИИ-актриса готовит завтраки, занимается спортом, путешествует и даже продает товары онлайн. На страницу уже подписались 478 тыс. пользователей.

Расценка на рекламное видео с ее участием длительностью от 60 секунд достигает 258 тыс. юаней (38,2 тыс. долларов), что значительно превышает показатели многих реальных инфлюенсеров.

Ранее сообщалось, что Китай ограничит ИИ-компаньонов из-за риска эмоциональной зависимости.