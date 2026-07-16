Китай ограничит ИИ-компаньонов из-за риска эмоциональной зависимости

Китай ввел новые правила регулирования ИИ-компаньонов для минимизации рисков возникновения психологической и эмоциональной зависимости у пользователей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Xinhua .

Как сообщается, регулирование затрагивает только диалоговые платформы, которые симулируют человеческие взаимоотношения. Профессиональные и образовательные ИИ-ассистенты под действие новых правил не подпадают.

Документ обязывает владельцев платформ выявлять признаки эмоциональной нестабильности пользователей, своевременно реагировать на кризисные ситуации и ограничивать время взаимодействия с алгоритмами.

Разработчиков также обязали обеспечить максимальную безопасность персональной информации и предоставить клиентам полный контроль над своими данными.

Инициатива Управления по вопросам киберпространства КНР и еще четырех ведомств стала первым подобным опытом регулирования в стране. В результате ведущие китайские разработчики, включая платформы Doubao, Qwen и Yuanbao, приостановили работу интерактивных ИИ-агентов.

Ранее сообщалось, Китай утвердил новые правила этического регулирования ИИ.

