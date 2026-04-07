    19:01, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    Китай утвердил новые правила этического регулирования ИИ

    Власти Китая ввели в действие положение о регулировании этики в сфере искусственного интеллекта. Документ направлен на обеспечение безопасности, справедливости и ответственного подхода к инновациям, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

    Фото: Xinhua

    Новые нормы распространяются на все научные исследования и технологические разработки в области ИИ, проводимые на территории КНР. Регламент затрагивает проекты, которые могут повлиять на человеческое достоинство, общественный порядок, экологию и безопасность персональных данных.

    Согласно правилам, университеты, исследовательские центры и частные предприятия обязаны создавать внутренние комитеты по этике. Эти структуры должны включать экспертов в области технологий, права и этики для мониторинга деятельности и предотвращения рисков.

    Для наиболее значимых проектов в сфере генеративного ИИ и алгоритмических рекомендаций вводится система экспертной проверки. При возникновении чрезвычайных ситуаций предусмотрена ускоренная процедура аудита, занимающая от 36 до 72 часов.

    Контроль за соблюдением регламента возложен на профильные министерства и региональные органы управления. За нарушение этических норм и правил безопасности данных предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством КНР о кибербезопасности.

    Ранее мы писали, что Китай утвердил национальную систему стандартов гуманоидной робототехники и воплощенного ИИ.

    Теги:
    Китай Искусственный интеллект Мировые новости
    Берик Табынбаев
