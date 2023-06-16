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В Китае на школьников одевают «ободки верности» - фейк

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Июня 2023, 09:00
В Китае на школьников одевают «ободки верности» - фейк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется видеоролик, в нем рассказывается про «ободки верности», которые носят все школьники в Китае. Утверждается, что такие устройства одевают на детей, чтобы следить за их поведением во время урока. Якобы «синий цвет ободка означает, что ученик отвлекается, белый — невнимательно слушает», а вся информация сразу отправляется учителю и родителям ребенка. На самом деле это не так, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

В китайских СМИ упоминается лишь один случай применения подобных ободков: в 2019 году в начальной школе провинции Чжэцзян. Там использовали устройства Focus1 от компании BrainCo, которая разрабатывает технологии для когнитивного обучения.

На самом деле эти ободки не отслеживали поведение учеников на уроке. С помощью этого устройства, работа которого основана на нейробиоуправлении, школьники тренировали внимание и учились концентрации.

По словам представителя районного управления образования, эти ободки-повязки в количестве 50 штук подарил выпускник школы. Их использовали только с согласия родителей один раз в неделю для улучшения внимания. Родители не получали собранные данные, поскольку они оставались только внутри школы и были конфиденциальными.

Однако после негативной огласки и критики в СМИ школе запретили использовать эти устройства. Хотя, по мнению преподавателей, каких-либо побочных реакций среди детей не наблюдалось, а внимание учеников действительно улучшалось во время использования повязки.

Помимо этого случая, нет достоверной информации о том, что в других китайских школах когда-либо использовались подобные устройства.

Кроме того, в видео рассказывается о неких роботах, которые присматривают за учениками на уроках. Они якобы отслеживают вовлеченность детей и их здоровье.

Скорее всего, в видео имеется в виду система «Умный глаз», которая была запущена в 2018 году в средней школе № 11 города Ханчжоу. Эта система отслеживала посещаемость и распознавала различные выражения лиц учеников, передавая информацию в компьютер для оценки их внимания. Учитель получал эту информацию, если система определяла невнимательного ученика. При этом система не записывала изображения, а только собирала данные, которые оставались на внутреннем сервере и далее не распространялись.

Таким образом, утверждение, что в китайских школах повсеместно используют «ободки верности» для контроля поведения учеников, — фейк. Только в одной начальной школе недолго использовали устройство Focus1, но оно было предназначено для тренировки концентрации и улучшения внимания. Сейчас эти устройства не применяются.


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