В Китае четыре человека погибли при обрушении строящегося тоннеля

В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в результате обрушения строящегося тоннеля погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Xinhua .

Инцидент произошел в пятницу около 03:50 по местному времени на строительной площадке в уезде Чжоцзы городского округа Уланчаб. Подрядчиком объекта выступает государственная компания China Railway 15th Bureau Group Co., Ltd.

К полудню поисково-спасательные работы на месте происшествия были завершены. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, их состояние не уточняется.

Власти автономного района сформировали специальную комиссию для расследования причин катастрофы. Правоохранительные органы уже задержали лиц, ответственных за обеспечение безопасности на объекте.

Ранее сообщалось, что десятки человек погибли при аварии в угольной шахте в Китае.