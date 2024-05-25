В Кыргызстане ужесточили наказание за насилие над детьми

В Кыргызстане приняты поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы КР, ужесточающие наказание за преступления против половой неприкосновенности детей и половой свободы ребенка. Соответствующий закон подписан главой государства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы ребенка, мужчины, достигшие на момент совершения преступления шестидесятилетнего возраста, будут наказываться пожизненным лишением свободы. Ранее в Уголовном кодексе была норма о невозможности применения такого наказания к лицам, достигшим 60 лет.

Также изменения внесены в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, которыми исключено постановление судом обвинительного приговора без назначения наказания в случаях совершения преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы ребенка.

Напомним, в Казахстане принят закон о семейно-бытовом насилии, в Уголовный кодекс вносятся следующие поправки: запрет на назначение более мягкого наказания при совершении преступления, связанного с насилием в отношении несовершеннолетних; исключается примирение сторон по преступлениям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетних, вводится ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста и т.д.