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    21:23, 24 Май 2024 | GMT +6

    В Кыргызстане ужесточили наказание за насилие над детьми

    В Кыргызстане ужесточили наказание за насилие над детьми
    Фото: pixabay

    В Кыргызстане приняты поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы КР, ужесточающие наказание за преступления против половой неприкосновенности детей и половой свободы ребенка. Соответствующий закон подписан главой государства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    Согласно документу, за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы ребенка, мужчины, достигшие на момент совершения преступления шестидесятилетнего возраста, будут наказываться пожизненным лишением свободы. Ранее в Уголовном кодексе была норма о невозможности применения такого наказания к лицам, достигшим 60 лет.

    Также изменения внесены в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, которыми исключено постановление судом обвинительного приговора без назначения наказания в случаях совершения преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы ребенка.

    Напомним, в Казахстане принят закон о семейно-бытовом насилии, в Уголовный кодекс вносятся следующие поправки: запрет на назначение более мягкого наказания при совершении преступления, связанного с насилием в отношении несовершеннолетних; исключается примирение сторон по преступлениям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетних, вводится ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста и т.д.

    Теги:
    Закон и право Дети Права человека Кыргызстан Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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