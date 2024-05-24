В Кыргызстане прошла встреча глав спецслужб СНГ

В Бишкеке прошло 54-ое заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным пресс-центра ГКНБ КР, встречу провел президент Кыргызстана Садыр Жапаров, он подчеркнул важность открытого и конструктивного диалога, необходимость усиления роли спецслужб, совершенствования работы и совместных усилий по обеспечению безопасности наших государств в условиях растущих угроз.

В рамках заседания стороны обсудили предложения и инициативы в области борьбы с организованной преступностью, международным терроризмом и экстремизмом, в том числе результаты расследования теракта в «Крокус Сити Холле» в городе Красногорск РФ 22 марта 2024 года и другие актуальные вопросы региональной стабильности и безопасности.

Президент КР Садыр Жапаров, обращаясь к представителям органов безопасности и спецслужб стран СНГ, отметил, что Совет глав спецслужб сегодня является одной из важных структур по борьбе с экстремистско-террористической угрозой, которая принимает всё большие масштабы.

- Происходящие изменения в мире, характеризующиеся растущей неопределённостью, турбулентностью и конфликтностью, а также последние трагические события 22 марта этого года в подмосковном «Крокус Сити Холл» с многочисленными человеческими жертвами, вновь продемонстрировали необходимость усиления роли спецслужб, совершенствования их работы и совместных усилий по обеспечению безопасности наших государств, - сказал президент КР.

Участники отметили востребованность данной площадки многостороннего взаимодействия в области безопасности и договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве на пространстве СНГ. Проведение следующего заседания СОРБ ожидается во второй половине 2024 года в Казахстане.