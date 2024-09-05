В Кыргызстане прокомментировали обращение Аскара Акаева

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов в соцсети прокомментировал обращение бывшего президента КР Аскара Акаева по восстановлению статуса экс-президента, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По мнению чиновника, письмо Аскара Акаева поступило не по адресу и не совсем своевременно.

- С точки зрения закона нет никаких сомнений, что Аскар Акаевич продолжает обладать званием экс-президента КР. Если кто-то хочет его лишить статуса, то должна быть проведена процедура полного импичмента, которая на данный момент имела место только против А.Ш.Атамбаева в 2019 году. Это моя личная точка зрения, но в данный момент нашему обществу не нужно отвлекаться ресурсы на обсуждение и споры вокруг событий давно минувший лет, а лучше сфокусировать свои усилия на задачах сегодняшнего дня, - написал на своей странице в сети X Эдиль Байсалов.

Письмо поступило не по адресу и не совсем своевременно. С точки зрения закона, нет никаких сомнений в том, что Аскар Акаевич продолжает обладать званием экс-президента КР. Если кто либо хочет его этого статуса лишить, то должна быть проведена процедура полного импичмента, каковая… https://t.co/lOPyRP7WF9 — Edil Baisalov (@baisalov) September 5, 2024

Ранее сообщалось, что Аскар Акаев направил письмо в Жогорку Кенеш Кыргызстана с просьбой вернуть ему статус экс-президента.