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    16:05, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    В Кыргызстане прокомментировали обращение Аскара Акаева

    Кыргызстане
    Фото: Кабинет министров КР

    Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов в соцсети прокомментировал обращение бывшего президента КР Аскара Акаева по восстановлению статуса экс-президента, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По мнению чиновника, письмо Аскара Акаева поступило не по адресу и не совсем своевременно.

    - С точки зрения закона нет никаких сомнений, что Аскар Акаевич продолжает обладать званием экс-президента КР. Если кто-то хочет его лишить статуса, то должна быть проведена процедура полного импичмента, которая на данный момент имела место только против А.Ш.Атамбаева в 2019 году. Это моя личная точка зрения, но в данный момент нашему обществу не нужно отвлекаться ресурсы на обсуждение и споры вокруг событий давно минувший лет, а лучше сфокусировать свои усилия на задачах сегодняшнего дня, - написал на своей странице в сети X Эдиль Байсалов.

    Ранее сообщалось, что Аскар Акаев направил письмо в Жогорку Кенеш Кыргызстана с просьбой вернуть ему статус экс-президента.

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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