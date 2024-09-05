Аскар Акаев просит парламент Кыргызстана вернуть ему статус экс-президента

Бывший глава государства Кыргызстана Аскар Акаев направил письмо в парламент страны с просьбой вернуть статус экс-президента, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным пресс-службы Жогорку Кенеша, 5 сентября письмо поступило в комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша КР.

Председатель указанного комитета, депутат Чолпон Султанбекова отметила, что данный вопрос сразу не включают в повестку дня.

— Процедура рассмотрения очень долгий процесс. За один день вопрос не рассматривается. Письмо поступило в парламент вчера, я получила его только сегодня утром. Вопрос политический. Жогорку Кенеш коллегиальный орган. Решение о включении в повестку дня или нет, а также по другим нюансам по процедуре рассмотрения будет приниматься совместно, — сказала депутат.

Напомним, Аскар Акаев был президентом Кыргызстана в период с 27 октября 1990 года по 11 апреля 2005 года. После тюльпановой революции 2005 года он уехал в Российскую Федерацию, где по настоящее время проживает и занимается научной деятельностью.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура КР прекратила в отношении Аскара Акаева уголовное дело, по которому ему предъявлялось обвинение в соучастии в злоупотреблении властью или служебным положением, халатности по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией «Камеко» в 1992 году и реструктуризации проекта «Кумтор» в 2003 году.