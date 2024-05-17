В Кыргызстане планируют отменить мораторий на разработку урановых месторождений

В Кыргызстане предлагают отменить запрет на разведку и разработку урановых и ториевых месторождений в КР. Соответствующий проект закона, инициированный кабинетом министров, поступил на рассмотрение в парламент страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Разработчиками документа отмечается, что несмотря на то, что действующий закон направлен на защиту здоровья населения, земель, водных объектов, растительного и животного мира, обеспечение прав граждан на благоприятную для жизни, труда и отдыха окружающую среду, а также на установление радиационной и экологической безопасности в Кыргызской Республики, его применение усугубило отрицательные последствия международных и национальных кризисных явлений для экономики и развития страны в целом.

На момент разработки и принятия закона невозможно было предвидеть наступление негативных экономических последствий пандемии COVID-19, а также введения масштабных финансовых санкций против Российской Федерации, одного из крупнейших торговых партнеров страны. Ввиду тяжелых экономических последствий событий 2020–2023 годов экономике Кыргызстана крайне необходимы иные источники дохода. Добыча и экспорт урана и тория имеют потенциал стать важными составляющими экономики КР.

Принятие проекта закона по отмене запрета на разведку и разработку урановых и ториевых месторождений будет сопровождаться комплексным подходом, обеспечивающим минимизацию негативного воздействия на экологию и здоровье населения.

В целях достижения баланса между обеспечением экологической безопасности, использованием стратегически важных для страны ресурсов и развитием экономики Кыргызстана законопроектом предлагается отменить запрет деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых и ториевых месторождений Кыргызской Республики.

В феврале текущего года сообщалось о намерении кыргызских властей возобновить разработку урана и тория. Напомним, в интервью агентству «Кабар» Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что государство своими силами намерено без вреда для экологии разрабатывать месторождение Кызыл-Омпол, которое богато титаномагнетитом (95%), фосфором (3%), цирконием (2%), торием (0,22%) и ураном (0,17%).