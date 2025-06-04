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    21:27, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    В Кыргызстане отменили запрет на ввоз некоторых стройматериалов

    Правительство страны отменило временную нетарифную меру на ввоз некоторых видов строительных товаров, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: freepik

    Принятым постановлением отменен временный запрет на ввоз автотранспортными средствами на территорию Кыргызской Республики строительных материалов (плит, листов, панелей, плитки и аналогичных изделий без орнамента из гипса, покрытые или армированные только бумагой или картоном, классифицируемые кодом 6809 11 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС).

    Мера направлена на недопущение кризисной ситуации в строительной отрасли, обеспечение стабильности цен, своевременного выполнения строительных работ и сохранение инвестиционной активности в секторе.

    О снятии временного запрета министерству экономики и коммерции КР поручено в установленном порядке уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию, министерству иностранных дел проинформировать Исполнительный комитет СНГ.

    Ранее сообщалось, что Кыргызстан ввел запрет на экспорт древесины и лесоматериалов

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
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