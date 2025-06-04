В Кыргызстане отменили запрет на ввоз некоторых стройматериалов
Правительство страны отменило временную нетарифную меру на ввоз некоторых видов строительных товаров, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Принятым постановлением отменен временный запрет на ввоз автотранспортными средствами на территорию Кыргызской Республики строительных материалов (плит, листов, панелей, плитки и аналогичных изделий без орнамента из гипса, покрытые или армированные только бумагой или картоном, классифицируемые кодом 6809 11 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС).
Мера направлена на недопущение кризисной ситуации в строительной отрасли, обеспечение стабильности цен, своевременного выполнения строительных работ и сохранение инвестиционной активности в секторе.
О снятии временного запрета министерству экономики и коммерции КР поручено в установленном порядке уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию, министерству иностранных дел проинформировать Исполнительный комитет СНГ.
Ранее сообщалось, что Кыргызстан ввел запрет на экспорт древесины и лесоматериалов