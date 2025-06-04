В Кыргызстане отменили запрет на ввоз некоторых стройматериалов

Принятым постановлением отменен временный запрет на ввоз автотранспортными средствами на территорию Кыргызской Республики строительных материалов (плит, листов, панелей, плитки и аналогичных изделий без орнамента из гипса, покрытые или армированные только бумагой или картоном, классифицируемые кодом 6809 11 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС).

Мера направлена на недопущение кризисной ситуации в строительной отрасли, обеспечение стабильности цен, своевременного выполнения строительных работ и сохранение инвестиционной активности в секторе.

О снятии временного запрета министерству экономики и коммерции КР поручено в установленном порядке уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию, министерству иностранных дел проинформировать Исполнительный комитет СНГ.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан ввел запрет на экспорт древесины и лесоматериалов